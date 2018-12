Díaz-Canel envía condolencias por accidente en Dominicana

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, envió un mensaje de condolencia a su homólogo de República Dominicana, Danilo Medina, ante la pérdida de vidas humanas y los daños causados por la explosión ocurrida en una fábrica en Santo Domingo, capital de esa nación.

El mandatario cubano pidió hacer extensivas sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, en nombre del pueblo y gobierno de la mayor de las Antillas.

En misiva al jefe de Estado, Díaz-Canel expresó: “Con pesar hemos conocido sobre la pérdida de vidas humanas y los daños materiales causados por la explosión ocurrida en las instalaciones de la empresa Polyplas de Villas Agrícolas, Santo Domingo”.

Según fuentes diplomáticas, también el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, envió al canciller, Miguel Vargas, un mensaje de pesar por el lamentable suceso.

Según reportes de prensa, el accidente se produjo el pasado cinco de diciembre y hasta el momento se reportan ocho personas fallecidas y al menos 103 lesionadas, una en estado crítico. Además hubo serios daños materiales en el lugar y zonas aledañas incluidas viviendas y escuelas.

Un informe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, efectuado en colaboración con los de San Juan, Puerto Rico, indicó que la causa principal de la explosión fue una fuga de gas natural cuando se despachaba el hidrocarburo al tanque principal de la compañía.

FUENTE/ACN

