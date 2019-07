Díaz-Canel confía en la unidad del pueblo frente a la hostilidad yanqui

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó en su cuenta oficial de Twitter la unidad revolucionaria de la nación, a pesar del funesto legado de la administración de Washington.

Expresó el presidente que la mayor de Las Antillas continuará con dignidad la marcha revolucionaria y emancipadora iniciada el 10 de octubre de 1868.

El jefe de Estado apoyó las palabras del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien catalogó, en su cuenta de la red social, de perdedor, mentiroso patológico a John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el terreno de la gestión política, la llegada de Bolton es un abandono de la política aislacionista de Trump, porque el nuevo consejero de Seguridad Nacional ha pronunciado explícitamente su posición injerencista y rechazo hacia Venezuela y Cuba.

