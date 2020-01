Díaz-Canel aprecia producciones de muebles en Las Tunas

Las Tunas, Cuba.- En el segundo día de la visita gubernamental a Las Tunas, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel apreció el proceso productivo en la Unidad Empresarial de Base Muebles, LUDEMA.

La industria tunera es un puntal decisivo en el procesamiento de mobiliario para hoteles de los de mayor estándar de calidad en La Habana y en polos turísticos de otras provincias.

Díaz-Canel constató las condiciones en los talleres en pleno funcionamiento y comentó sobre la necesidad de que se pueda abastecer madera desde Baracoa, pues sustituiría importaciones.

El director de la Unidad Empresarial de Base Muebles LUDEMA, Ólmedo Rojas, informó de la elaboración de otros artículos para la población, como cunas y los balances de aluminio cuyas cifras se incrementan, en tanto se garantiza también mobiliario para las instituciones de la Salud Pública.

