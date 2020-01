Dialóga Díaz-Canel con el Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este miércoles un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, en el que participaron también otras autoridades del Gobierno e instituciones nacionales.

Cuba mantiene relaciones diplomáticas con 197 estados e instituciones internacionales, y en nuestro territorio están presentes 116 embajadas y 6 representaciones de organismos internacionales.

Desde Twitter, el presidente cubano ratificó este miércoles nuestra firme e invariable solidaridad con Venezuela, su gente y su Gobierno, a propósito de la inauguración del Encuentro Mundial Antimperialista, en Caracas.

Durante la cita, el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute, destacó que en la nación bolivariana se prueba la capacidad de la izquierda mundial de unir esfuerzos en defensa de la paz.

