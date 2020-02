Destacan uso de fármaco cubano contra coronavirus en China

Los embajadores de Cuba, Sergio González, y de China, Liang Yu, destacaron en Perú el uso del medicamento cubano Interferón alfa 2B (IFNrec) recombinante en el tratamiento a los enfermos de coronavirus.

Los diplomáticos se refirieron al tema en un diálogo sostenido durante la visita de González a su colega chino, quien le expuso la situación de su país y de la epidemia de coronavirus y las acciones para combatirla e impedir su propagación.

González ratificó la solidaridad cubana con el pueblo chino y su confianza en la victoria ante ese brote que ya cobró más de mil 500 vidas. El diálogo trató también sobre la situación internacional y la latinoamericana, en particular, y ambos destacaron el excelente estado de las relaciones entre ambos países.

El diplomático chino Liang Yu fue funcionario de la embajada de su país en Perú, embajador en Bolivia y ha trabajado en Cuba y Estados Unidos.

