Destacan antiimperialismo de Lázaro Peña

La Habana, Cuba. El antiimperialismo de Lázaro Peña González está presente en los trabajadores que hoy defienden los planes de producción ante el recrudecimiento del bloqueo de Estado Unidos, expresó Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC.

En el saludo por el Aniversario 109 del natalicio del líder obrero, y por el Día del Trabajador Tabacalero, el miembro del Buró Politico señaló que como seguidores de Lázaro, hay que resarcir los atrasos en las producciones ocasionados por el coronavirus.

Guilarte de Nacimiento se sumó a la felicitaciòn del Sindicato, el MinIsterio de la Agricultura y TABACUBA a los tabacaleros, quienes están dispuestos a cumplir los planes del rubro exportable para la economía.

La congratulaciòn fue especial para los tabacaleros de Holguín, quienes resultaron los mejores del pais por el logro integral de los compromisos del torcido para la exportación

