Destaca Presidente de Cuba potencial de industria química

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el enorme potencial de la industria química en el país, y su impacto en la economía nacional.

Al presidir una reunión sobre el estado de esa esfera económica, Díaz-Canel conoció que la misma precisa de una renovación tecnológica para promover el desarrollo.

Díaz-Canel llamó en ese sentido a fortalecer el vínculo entre ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de sustituir las importaciones en esa área.

La información precisó que la industria química está presente en la producción farmacéutica, los recursos hidráulicos, el turismo y otras esferas económicas, y da empleo a más de 6 mil personas, y añadió el Presidente, que parte de sus productos son fertilizantes, gases industriales, medicinales, y otros de gran demanda.

