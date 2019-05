Destaca Presidente de Cuba labor de médicos en Mozambique

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la labor solidaria de la brigada médica de la Isla, que durante 48 jornadas prestó sus servicios en Mozambique, tras el paso del huracán Idai.

En un mensaje en Twitter, el jefe de Estado, señaló que es una página más en la historia de la verdadera cooperación internacionalista y solidaria de Cuba.

El comentario de Díaz-Canel está relacionado con la información Enaltecen labor de nuestra brigada médica en Mozambique, publicada en el periódico Juventud Rebelde, en la cual se resalta el trabajo de los especialistas cubanos, no solo con los damnificados del huracán, sino con toda la población necesitada de asistencia sanitaria.

Asimismo, este jueves el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, escribió en la referida plataforma digital, que Cuba está orgullosa de la labor de todos sus colaboradores de la salud en el mundo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.