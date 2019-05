Destaca Díaz-Canel necesidad de potenciar la inversión extranjera

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel instó a seguir potenciando la inversión extranjera y las exportaciones en sectores clave como agricultura e industria alimentaria, durante una evaluación de esas actividades económicas.

Consideró que, a diferencia de otras ramas que han avanzado más rápido, en la agricultura y la industria alimentaria fue más lenta la introducción de la inversión extranjera, postura que ha cambiado en los últimos tiempos.

En el último año se concretó la creación de la empresa mixta Tropical Contramaestre S.A. para producir y procesar frutas y vegetales, con destino al turismo, el mercado interno y la exportación.

Además se proyectan cuatro empresas para producir pollo en Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, lo cual sustituirá importaciones y estabilizará la presencia de ese demandado producto.

En la reunión también fue objeto de análisis la Industria Alimentaria la cual según detalló la ministra de la rama Iris Quiñones- continúa este año apostando por la empresa mixta Nescor S.A. destinada a la producción de café y galletas además de iniciar inversiones en Comital S.A. especializada en pastas frescas

También debe comenzar la ampliación de la empresa mixta LEFERSA mediante la cual se incrementará la producción de levaduras hasta TRES MIL toneladas al año

Acerca de la exportación la ministra de la Industria Alimentaria explicó que sobrecumplen su plan y trabajan en incorporar novedades como langosta viva y la angula de gran aceptación y buen precio en el mercado internacional.

El presidente cubano reiteró la necesidad de seguir propiciando, tanto ese sector como la agricultura, la inversión extranjera y las exportaciones como vía para contribuir al desarrollo y satisfacer la demanda de alimentos.

