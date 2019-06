Destaca Díaz-Canel desafío de formar atletas integrales

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó este viernes en la clausura del XXXI Seminario Nacional de Preparación del próximo curso escolar para el sistema deportivo y recorrió la Empresa Deportiva Batos, sede de las últimas jornadas del evento.

Tenemos el desafío de garantizar la formación integral de nuestros atletas, que sean jóvenes revolucionarios, verdaderos patriotas y con amplio desarrollo como deportistas, reflexionó Díaz-Canel en el acto.

Enfatizó en la preparación integral de profesores, entrenadores, cuadros de dirección y todo aquel involucrado en el próximo curso, que definirá los resultados de Cuba en los Juegos olímpicos.

Ante las crecientes amenazas de ­Estados Unidos y el recrudecimiento del bloqueo, el presidente Díaz-Canel insistió en la necesidad de romper la mentalidad importadora que a veces frena la iniciativa para superar problemas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, convidó a pensar en cómo hacemos productos de mayor calidad, con una mentalidad de ahorro y también vocación exportadora.

En la clausura, este viernes, del XXXI Seminario Nacional de Preparación del próximo curso escolar para el sistema deportivo, Díaz-Canel ejemplificó con la propia industria deportiva, que demuestra que podemos producir parte de lo que necesita el desarrollo del sector.

Especial énfasis hizo en acercar más a los jóvenes a la historia del país, con métodos que los motiven y atraigan e instó a una mayor vinculación con la base y a evitar la chapucería en lo que hacemos, incluidos los eventos deportivos, se presenten o no por televisión.

Trabajemos en el sentido de instalar la belleza y la cultura del detalle como prácticas de vida también en el deporte; desde lo pequeño hagamos lo grande, apuntó el jefe de Estado.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recorrió este viernes áreas de la Empresa Deportiva Batos, que produjo el pasado año unos 600 mil artículos, cifra que no se alcanzaba desde los años previos al período especial.

Acompañado por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y Andrés Alberdi Valero, director de la entidad, Díaz-Canel se interesó por la estabilidad de la fuerza laboral y la calidad de las producciones, entre otros indicadores.

A su paso por el taller de confecciones textiles, el jefe de Estado reconoció los nuevos modelos que se elaboran, con diseños propios y de calidad, donde resaltan los símbolos patrios.

Ahora vamos a seguir haciendo cosas, fue el reto final que transmitió el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba ante trabajadores y directivos de la Empresa Deportiva Batos.

