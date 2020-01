Designarán hoy en Cuba a Intendentes municipales

La Habana, Cuba. – En la mañana de hoy los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en toda Cuba de manera directa designarán a los Intendentes, sobre la base de una propuesta realizada por los presidentes de esos órganos legislativos.

Previo a ese momento, los delegados conocieron y estudiaron la biografía y trayectoria del compañero o compañera seleccionado para ocupar ese nuevo cargo en los municipios.

A partir de lo aprobado en la nueva Carta Magna, los Intendentes presidirán los Consejos de la Administración en cada territorio, el cual tiene carácter colegiado, desempeña funciones ejecutivas-administrativas y dirige la Administración Municipal.

La nueva figura del Gobierno en los territorios busca fortalecer la gestión de esa estructura, así como potenciar el desarrollo económico y ejecutar las tareas relativas a la prevención y atención social.

