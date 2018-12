Designa consejo de estado a integrantes de comisión electoral nacional

El Consejo de Estado acordó este miércoles designar a los 17 integrantes de la Comisión Electoral Nacional encargada del Referendo, mediante el cual los ciudadanos cubanos con derecho electoral ratificarán la nueva Constitución de la República.

La decisión responde a lo establecido en la Ley número 62 del 29 de octubre de 1992, Ley Electoral, y está en correspondencia con la convocatoria librada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Los miembros de la Comisión Electoral Nacional, presidida por la compañera Alina Balseiro Gutiérrez, tomarán posesión de sus cargos el próximo viernes 28 de diciembre.

En tanto, las comisiones electorales provinciales, municipales, de circunscripción y especiales, serán designadas y constituidas del 4 al 13 de enero de 2019.

