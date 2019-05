Desde el Parlamento cubano, rechazo a la Ley Helms-Burton (Fotos)

La Habana, Cuba. – Los verdaderos propósitos de la Ley Helms-Burton, calificada de inhumana, ilegal y un acto de guerra con ropaje de derecho, centraron un encuentro de trabajo en el Capitolio Nacional, en el que participaron mediante videoconferencia diputados de todo el país.

El titular del Parlamento, Esteban Lazo, subrayó el valor de la reunión que forma parte de un proceso para actualizar al pueblo sobre el recrudecimiento del bloqueo y los efectos de la activación del Título III del referido engendro jurídico.

La importancia de la comunicación para que los ciudadanos estén al tanto del escenario actual y defiendan con elementos la verdad de Cuba fue destacada por el Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute.

Un mensaje de la Comisión de Relaciones Internacionales se dio a conocer, que ratifica nuestra decisión de resistir y vencer ante los ataques de Washington.

En el encuentro de trabajo con diputados de todo el país, reunidos mediante videoconferencia, el doctor Rodolfo Dávalos explicó que la Ley Helms Burton está concebida diabólicamente para hacer daño al pueblo de Cuba y destruir la Revolución.

La utilización del término expropiación en ese engendro legislativo y su contradicción con el derecho cubano, así como la nulidad de la ley, según nuestro ordenamiento jurídico, fueron también temas abordados en la jornada.

El Director General de Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío, dijo que se trata de un instrumento político de la agresión de Estados Unidos a la Isla, el cual busca internacionalizar el bloqueo y obstaculiza la mejoría de los nexos bilaterales.

Con cerca de 700 participantes contó el encuentro, que reafirmó que no nos entendemos ni con el bloqueo, ni con la Ley Helms Burton, ni con el imperialismo.

