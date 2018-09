Desarrolla Esteban Lazo visita a Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, inició este viernes una vista de trabajo a Santiago de Cuba donde intercambio con la dirección del gobierno municipal en Songo La Maya y presidentes de sus Consejos Populares.

Acompañado por las autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia santiaguera, el miembro del Buró Político se interesó por la marcha en el municipio de la construcción de viviendas, la producción local de materiales de la construcción y el programa alimentario.

En el intercambio, el presidente del Parlamento insistió en el perfeccionamiento de la labor de los Consejos Populares, estructura que vela por sus producciones, así como por el control y fiscalización de los recursos.

Esteban Lazo realizó una visita al nuevo Hotel del Segundo Frente y al Mausoleo donde rindió honores a sus Héroes y Mártires.

