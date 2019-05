Denuncia Presidente cubano manipulaciones contra América Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció que Estados Unidos apela a mentiras y manipulaciones para desestabilizar a América Latina y convertirla en zona de conflicto.

América Latina y el Caribe se declararon soberanamente Zona de Paz. Preservemos la Paz y no permitamos la agresión, escribió el dignatario en su cuenta en Twitter.

Al respecto, el canciller cubano Bruno Rodríguez, afirmó recientemente en la citada red social que se trata de estrategias que Washington utiliza para justificar su política agresiva contra Cuba, y sus intereses de dominación en Latinoamérica.

Rodríguez lamentó que decisiones relacionadas con pueblos enteros estén en manos de un equipo de política exterior peligroso, irresponsable y sin credibilidad; además, alertó sobre las consecuencias de la tendencia a mentir sin límite ni freno alguno del gobierno de Estados Unidos.

