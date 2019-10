Dedican a Fidel Simpósio sobre la Revolución Cubana

La Habana, Cuba. – La obra de Fidel Castro y la permanente actualidad de su legado político cobra mayor relevancia cuando los pueblos de nuestra región han dicho basta ya a las precariedades y la miseria que el neoliberalismo ha sembrado en Latinoamérica.

Con esa motivación se inicia hoy en La Habana el III Simposio Internacional la Revolución Cubana: Génesis y Desarrollo Histórico al que asisten especialistas extranjeros de más de 21 países, incluyendo Estados Unidos.

Entre los temas que se abordarán en comisiones están Impacto global y regional de la Revolución Cubana a lo largo de sus 60 años, La confrontación Estados Unidos-Cuba, y Solidaridad e internacionalismo de la Revolución.

El Simposio Internacional la Revolución Cubana: Génesis y Desarrollo Histórico se extenderá hasta este jueves y es oportunidad para conocer de la actualización del modelo económico cubano y su marcha.

