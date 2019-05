Cultura Cubana en tiempos de Revolución

La Habana, Cuba. – La jornada por el Día de la Cultura Cubana -denominada Con la misma estrella– se dedicará al aniversario 150 del inicio de las gestas por la independencia y la entonación por primera vez de La Bayamesa, luego Himno Nacional.

En el Memorial José Martí en La Habana, María Elena Salgado, viceministra primera de Cultura, anunció que en todo el país las instituciones de ese sector alistan actividades de diversa índole para festejar el 20 de octubre.

La intención -precisó- es hacer un enlace con la celebración en enero del aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana, pues en el propio 1959 se asentaron hitos de la política cultural.

Bayamo, clave en la forja de nuestra nacionalidad, acogerá la Fiesta de la Cubanía del 17 al 20 de octubre, como parte de una conmemoración que comenzará en el Monumento Nacional La Demajagua, en Manzanillo.

A las celebraciones por el 20 de octubre -Día de la Cultura Cubana- se unirán homenajes al Ballet Nacional de Cuba por el aniversario 70 de su fundación y por los 40 años del sistema de Casas de Cultura.

Coincidirán con la jornada la primera Conferencia Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura y el III Congreso de la Asociación Hermanos Saiz de jóvenes artistas y escritores.

Ya se promueve el volumen Canción antigua al Ché Guevara de Mirtha Aguirre, publicado por la editorial Gente Nueva, y en el espacio Sábado del Libro del día 6 se presentará la Iconografía de la Guerra de los Diez Años de Zoila Lapique, Manuel Moreno Fraginals y Beatriz Moreno, de Ediciones Boloña.

El 20 de octubre en cada provincia se presentará el libro Breve historia del Himno Nacional, de Jesús Gómez Cairo, publicado por Ediciones del Museo de la Música.

