CUJAE honra el legado de Fidel y el sueño de José Antonio

La Habana, Cuba. – La Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), llega hoy a su aniversario 55 con el aval de haber formado en sus aulas a más de 171 mil ingenieros y arquitectos altamente calificados y comprometidos con la Revolución.

Modesto Ricardo Gómez Crespo, rector de la institución académica, explicó a Radio Reloj que el plantel, inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, es resultado del sueño del presidente de Honor de la FEU de tener una ciudad universitaria.

Subrayó que la CUJAE, universidad de excelencia, cuenta con más de 700 profesores que laboran en programas priorizados de la defensa, la vivienda, la industria, las nuevas tecnologías, la educación y el medio ambiente.

Precisó Gómez Crespo que la institución muestra hoy su concepción solidaria al egresar a miles de jóvenes extranjeros.

