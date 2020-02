Cuba y Vietnam: sesenta años de hermandad

La Habana, Cuba. – Este año Cuba y Vietnam celebran seis décadas construyendo nexos ejemplares de solidaridad, hermandad, fidelidad y cooperación integral, significó el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo.

Al recibir en el Capitolio de La Habana a la Miembro del Buró Político del Partido Comunista de ese país, Truong Thi Mai, Lazo rememoró que Fidel y Ho Chi Minh fueron los artífices de esa hermandad, destacó los permanentes intercambios parlamentarios, y agradeció por el apoyo en nuestra lucha contra el bloqueo.

La distinguida visitante también resaltó los estrechos y sólidos vínculos entre ambas naciones, reconoció el invariable respaldo de Cuba en todo momento, y ratificó el rechazo al cerco impuesto por Washington.

Minutos antes realizaron un recorrido por varias áreas del Capitolio, sede institucional del legislativo cubano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.