Cuba y Vietnam fortalecen nexos (+Fotos)

El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, y su homóloga de Vietnam, Dang Thin Ngoc Thinh, reiteraron la voluntad de fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

La representante del gobierno vietnamita, quien realiza una visita oficial a Cuba, repasó la implementación de los acuerdos bilaterales en el encuentro de este lunes con su par cubano, donde abogaron por ampliar la inversión y la cooperación.

Previo a las conversaciones, la vicemandataria rindió homenaje al Héroe Nacional cubano José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana, acompañada por Emilio Lozada, director general de Asuntos Bilaterales de la cancillería de la Isla.

Como parte de su visita oficial, en la mañana de hoy recorrió la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el oeste del país, y visitó las áreas donde se construye el parque industrial del país asiático Vimarie.

