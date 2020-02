Cuba y Rusia, relación histórica y estratégica

La Habana, Cuba. – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aceptó la invitación de su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, para visitar nuestro país, declaró a Sputnik el Embajador ruso en La Habana, Andréi Guskov.

La fecha para realizar ese viaje se estudiará en función de la agenda del Jefe de Estado, así como del calendario de contactos bilaterales de alto y máximo nivel, agregó el diplomático.

También Guskov destacó que los préstamos que Rusia tiene previsto otorgar a Cuba para llevar a cabo proyectos conjuntos podrían superar los mil millones de euros para implementar diversas acciones.

Para la restauración y modernización de la infraestructura ferroviaria de la Isla, el Gobierno cubano y la compañía Ferrocarriles de Rusia suscribieron, en octubre pasado, un contrato valorado en más de mil 800 millones de euros, el mayor jamás firmado con Cuba en la historia de la Rusia moderna.

