Cuba y Angola unidas por la solidaridad

La Habana, Cuba. – Por su apoyo solidario y determinado a la soberanía de Angola, y en señal de profunda gratitud, el presidente de esa nación amiga, Joao Manuel Gonzalvez Lourenzo, otorgó la Orden Agostinho Neto al Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro, y al presidente cubano Miguel Díaz Canel.

En ceremonia solemne en el Palacio de la Revolución, merecieron igual distinción los Generales de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías y Ramón Espinosa, Ministro y Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, respectivamente, así como, de manera post mortem, el General de Brigada, Comandante Raúl Díaz Argüelles.

Por su contribución al fortalecimiento de la hermandad y cooperación entre ambos pueblos, el mandatario angolano recibió la Orden José Martí, máxima condecoración de nuestra Patria.

Fue Raúl quien impuso la medalla a Joao Lourenzo, en presencia de dirigentes de los dos países.

La relación entre África y Cuba es tan profunda como indestructible , subrayó el presidente Miguel Díaz Canel en la ceremonia solemne de condecoración efectuada este lunes en el capitalino Palacio de la Revolución.

Destacó que Angola y nuestro país comparten una historia, las de dos pueblos hermanos que no se sometieron nunca, defendieron su identidad y cultura, enfrentaron el colonialismo, se mezclaron y retroalimentaron, y trabajan por su desarrollo, sin perder la confianza en que lograrán sus sueños y aspiraciones.

Hoyson otros los desafíos comunes: defender el derecho al desarrollo, el bienestar y la justicia social, la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales, expresó Díaz Canel.

Significó la meritoria trayectoria del presidente Joao Lourenzo en defensa de Angola, y agradeció en nombre del pueblo cubano, de Raúl y el resto de los reconocidos, por ser merecedores de la Orden Agostinho Neto.

Tras recibir la Orden José Martí, máxima condecoración de Cuba, el presidente de Angola, manifestó su emoción por tan elevado honor, y significó que es muestra de la profunda relación de amistad y cooperación bilateral.

Nuestros dos pueblos se unieron en alianza indestructible y vencieron a las poderosas fuerzas que trataban de impedir, mediante la agresión y la guerra, la independencia de Angola y la liberación de Namibia y Sudáfrica de las garras del apartheid, afirmó.

Antes de concluir sus palabras en el Palacio de la Revolución, Joao Lourenzo reiteró el más profundo agradecimiento por la Orden José Martí, que es -dijo- una medalla del pueblo cubano.

Previo a la ceremonia de condecoración, los presidentes de Cuba y Angola presenciaron la firma de varios acuerdos y memorandos de entendimiento en sectores como salud, educación, industria y recursos hidráulicos, entre otros.

