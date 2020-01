Cuba vive jornada especial en homenaje a José Martí

La Habana, Cuba.- Cuba vive hoy una jornada especial en homenaje al Héroe Nacional José Martí, en ocasión de conmemorarse el aniversario 167 de su natalicio.

Habituales por estas fechas, las acciones de tributo están enmarcadas esta vez en el contexto de los actos en desagravio a la figura del Apóstol, después de que personas pagadas por el gobierno de Estados Unidos profanaran bustos del prócer en La Habana.

Las celebraciones comenzaron anoche con la tradicional Marcha de las Antorchas desde la escalinata de la casi tricentenaria Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana, parte de las antiguas canteras de San Lázaro.

En horas de la mañana Olga Lidia Tápia Iglesias, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, encabezó en la Plaza de la Revolución José Martí de la capital, el acto central de la Organización de Pioneros José Martí por el aniversario 167 del natalicio del Ápostol.

Susely Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas y Rosa María Ramírez Montero, miembro del Buró Nacional de la UJC, develaron la ofrenda floral ubicada al pie de la estatua del Maestro en el histórico lugar. Los pioneros capitalinos Roberto Acea Hernández y Jesús David Ozata Cruz, señalaron que Martí vive en cada sonrisa de los niños cubanos

Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación, junto a otros dirigentes y pioneros de los municipios capitalinos desfilaron ante el Monumento al Apóstol. Durante el recorrido por el histórico lugar, la joven generación realizó un tributo al Maestro y corearon versos sencillos de Martí.

Asimismo, se condenó a los apátridas que profanaron la imagen de nuestro Héroe Nacional e indicó que Cuba entera levantó su voz contra ese vandálico hecho.

