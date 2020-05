Cuba solicita a Naciones Unidas condenar acto terrorista contra embajada en USA

La Habana, Cuba. Ana Silvia Rodríguez, representante permanente alterna de Cuba en Naciones Unidas, envió una carta a Ti-jjani Muhammad-Bande, presidente de la Asamblea General, a quien solicita una declaración de condena relacionada con el ataque terrorista perpetrado el 30 de abril último contra la embajada de su país en Washington.

La diplomática remitió la misiva para llamar la atención de Muhammad-Bande sobre el incidente, que puso en peligro las vidas y la seguridad del personal de la misión diplomática y de sus familiares, y que causó daños materiales al inmueble.

El Gobierno de los Estados Unidos ha optado por no condenar y no rechazar este grave ataque terrorista, sentenció.

Ana Silvia Rodríguez dijo en la carta que el silencio cómplice de Washington alienta la ejecución de acciones similares por parte de individuos y grupos violentos que existen en los propios Estados Unidos.

Estados Unidos incumplió su obligación preventiva

La representante permanente alterna de Cuba en Naciones Unidas, Ana Silvia Rodríguez, pidió en su carta a Tijjani Muhammad-Bande, que en su capacidad de Presidente de la Asamblea General emitiera una declaración que condene el acto del mes pasado en Washington, teniendo en cuenta la firme posición de la Asamblea General contra el terrorismo internacional.

Señaló que Alexander Alazo, autor del siniestro, planificó el atentado con antelación, y destacó que el gobierno estadounidense incumplió su obligación de prevenir el ataque, del cual había señales suficientes.

En la misiva afirmó que ese acto terrorista es un resultado directo de la política y del discurso agresivo y de odio del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Aseveró que es imposible separar un hecho como ése del bloqueo impuesto durante casi seis décadas, que incluye medidas no convencionales, incluso durante la pandemia.

