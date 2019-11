Cuba rinde honores a Fidel Castro

La Habana, Cuba. – Toda Cuba rinde hoy tributo al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro con múltiples homenajes dedicados a recordar su legado al cumplirse el tercer aniversario de su desaparición física.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de la red social Tuiter escribió: ¿Cómo recordar a Fidel? asumiendo como propio su legado, enfrentando con valor y firmeza al imperialismo, trabajando y pensando por y para el pueblo, luchando porque un mundo mejor sea posible.

El vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, reiteró la convocatoria a un Tuitazo como parte del tributo al líder revolucionario.

En la escalinata de la Universidad de La Habana la Federación Estudiantil Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas y pueblo en general participarán hoy en una velada político cultural para recordar al Comandante en Jefe.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.