Cuba rechaza enérgicamente amenazas de Estados Unidos

La Habana, Cuba. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dió una respuesta digna y enérgica, en su cuenta de Twitter, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado a Cuba con un embargo completo y el máximo nivel de sanciones si no cesa su injerencia en la crisis venezolana.

Díaz-Canel subrayó que no hay operaciones militares, ni tropas cubanas en Venezuela y destacó su llamado a la comunidad internacional a detener esa peligrosa escalada agresiva y a preservar la Paz.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también respondió contundentemente ante la nueva agresión y dijo que el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Bolton, es un mentiroso patológico que desinforma al presidente Trump.

El canciller cubano insistió en que en Venezuela solo hay personal médico en misión humanitaria, en tanto, rechazó enérgicamente la amenaza de bloqueo total de Trump.

