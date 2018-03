Cuba presenta novedades en Salón Mundial de Turismo

La Habana, Cuba.- Numerosas empresas hoteleras y turoperadoras de Cuba, presentan sus más novedosas propuestas en el Salón Mundial del Turismo de París, que se desarrolla en el Parque de Exposiciones de la capital francesa.

La consejera de Turismo de la embajada de Cuba en Francia, Rosa Adela Mejías, subrayó la importancia que la isla concede al evento parisino, y en general al mercado francés, que mantiene una dinámica de crecimiento en los últimos años.

La especialista también destacó que la industria turística en la nación caribeña se encuentra en plena expansión, y un dato elocuente en este sentido es el ritmo de construcción de habitaciones.

Entre las empresas que promocionan sus productos se encuentra el grupo hotelero Cubanacán, que presenta varias novedades como los denominados hoteles E, una red de instalaciones ubicadas en diversas ciudades, que se caracterizan por el encanto, la exclusividad y elegancia.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.