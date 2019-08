Cuba por más turismo pese a escollos del bloqueo

La Habana, Cuba. – El turismo es un factor dinamizador de la economía cubana: en cualquier lugar de la Isla donde esté y florezca, habrá desarrollo para todos.

Ese concepto puso el tono a los análisis que con la presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvieron lugar esta semanadurante la Reunión de Chequeo del Programa de Turismo.

No debemos perder de vista, reflexionó el Jefe de Estado, todo lo que ese sector aporta al país en lo económico y en lo social; además de ser un puente, porque en cada turista que nos visita, dijo, se están rompiendo las cláusulas del bloqueo imperial. «Por eso hay que defenderlo, por eso tenemos que hacerlo más eficiente», enfatizó.

Para ser justos, habrá que hablar más del impacto positivo que en lo social entraña la actividad turística, así como de la importancia que el sector reviste en muchas de las decisiones que se toman, día a día, con visión de país. Así se recordó en el encuentro que también contó con la presencia del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, la miembro delBuró Político del Partido, Mercedes López Acea, el ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, otros titulares, y representantes de entidades relacionadas con el ámbito analizado.

Entre otros datos, Marrero Cruz afirmó que hasta hoy se han terminado, en el presente año, 2 mil 81 habitaciones, por lo cual, al cierre de junio, el país contaba con 72 mil 965 habitaciones. Para cuando el 2019 finalice, está prevista la incorporación de 4 mil 197 nuevas habitaciones —el 97 por ciento de ellas en 26 nuevos hoteles, mientras el tres por ciento restante son ampliaciones.

En cuanto al Programa de desarrollo inmobiliario, se prevé la ejecución de 13 nuevos proyectos; y en lo concerniente al Programa de desarrollo de recreación, se tiene en meta concluir siete proyectos, con especial énfasis en los que han sido concebidos en el contexto de los 500 años de La Habana. La agenda de este segundo programa incluye, además, iniciar la proyección de un parque temático en el Río Canímar, en la provincia de Matanzas, al tiempo que se preparan las obras a ejecutar en el 2020 con vistas a la Feria de Turismo en Varadero (como el parque recreativo El Quijote y el boulevar de Varadero).

Sobre el Programa de desarrollo de la náutica turística, el ministro comentó que en 2019 se continúa trabajando en la recuperación integral de la Marina Hemingway, así como en preparar la recuperación de la base náutica Chapelín, en Varadero. El propósito consiste en mejorar varias marinas, puntos náuticos y equipamiento especializado; las instalaciones de la marina Tarará están también en un programa que aspira a rearmar ese tipo de espacios.

No menos importante es el Programa de desarrollo de la naturaleza, a propósito del cual, según detalló el titular, está en plan terminar 20 acciones constructivas para el 2019, dentro de las cuales se incluyen las haciendas en el Valle de los Ingenios, en Trinidad, la segunda etapa de ejecución del hotel Segundo Frente, en la provincia de Santiago de Cuba, la modernización del complejo turístico Guanabito (en Playas del Este), y el inicio de las obras para un hotel frente al Zoológico Nacional.

Al ofrecer información sobre el Programa de desarrollo de campismo, Marrero Cruz destacó que se preparan inversiones para recuperar, reparar y mejorar varias instalaciones de esa modalidad recreativa, dentro de las cuales se prioriza el Litoral Norte de Mayabeque. El Presidente Díaz-Canel Bermúdez comentó la idea de que, donde haya posibilidades, se incluya la opción del pasa día, siempre teniendo en cuenta las capacidades de cada lugar, para no tensar o sobrecargar los servicios.

Acerca del Programa de desarrollo de entidades de apoyo, los participantes en la Reunión de Chequeo pudieron conocer que están previstos 19 proyectos, consistentes en su mayoría en mejoras tecnológicas y en la ampliación de capacidades logísticas, lavanderías, panaderías, fábricas de helados, y atención a los recursos naturales y a viviendas en las provincias de Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín.

En lo alusivo al Programa del turismo no estatal, Manuel Marrero Cruz informó que están autorizados a ejercer esa actividad 27 mil 814 trabajadores por cuenta propia. Entre otros datos, se supo que los 17 mil 805 arrendadores autorizados a cobrar en CUC operan 26 mil 224 habitaciones.

Al actual escenario se incorpora, según enunció el titular, el Programa del turismo Cultural, para lo cual se trabaja de conjunto con el ministerio de Cultura con miras a diversificar la oferta del destino turístico. Se ha pensado en el desarrollo de nuevas capacidades de alojamiento en edificios y ciudades patrimoniales, cuyos espacios ostenten estrechos lazos con instalaciones culturales; y se tiene desde ya, en el horizonte, el rescate de eventos culturales internacionales que marcaron hitos en mostrar al mundo lo mejor de nuestro arte.

En un sector que es clave para el desarrollo del país, no son pequeñas las dificultades que asoman en el camino del crecimiento: Manuel Marrero Cruz mencionó el recrudecimiento del bloqueo y su consiguiente impacto en la búsqueda de financiamientos, en las posibilidades de la inversión extranjera, y en los flujos turísticos.

Asimismo no pasó por alto las dificultades en el desarrollo de las infraestructuras, el hecho de que la industria nacional no vaya a la par de la marcha del turismo, y problemas en los procesos inversionistas. Lo anterior, expresó, podría ser transformado si, entre otras premisas, las proyecciones de trabajo se concilian y ajustan periódicamente.

Mirando al 2030, el turismo cubano aspira a contar con 252 nuevas instalaciones de alojamiento, con 68 ampliaciones, y con 90 proyectos de incremento de categoría. De igual modo hay concebidos 54 proyectos de Campismo, centrados en recuperaciones y mejoras; 32 proyectos de náuticas y marinas con recuperaciones y ampliaciones, talleres navales, y un Centro Internacional de Buceo; 13 proyectos de desarrollos inmobiliarios asociados a campos de golf (con 15 mil unidades inmobiliarias); 42 proyectos de recreación, esparcimiento y aventuras; y más de cien proyectos de logística, principalmente mejoras en capacidades y equipamiento tecnológico.

La situación de las inversiones, la actualización del encadenamiento productivo, y el comportamiento hasta la fecha de la sustitución de importaciones, formaron parte de la explicación compartida en la Reunión de Chequeo por el titular de Turismo. Sobre el tercer tema, Díaz-Canel Bermúdez resaltó el concepto de que cada importación que el país haga sea estrictamente para adquirir aquello que no podemos producir. Trabajar en ello, dijo, es trabajar por Cuba.

Tomado de www.presidencia.gob.cu



