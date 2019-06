Cuba una plaza segura para inversores

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz -Canel Bermúdez, asistió en La Habana al Foro de Negocios Cuba-Reino Unido, organizado para fomentar los nexos económicos y comerciales bilaterales.

Los participantes británicos coincidieron en afirmar que Cuba es una plaza segura para establecer negocios, en tanto el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, señaló que la cita transcurre en un momento trascendental, en que arrecia el bloqueo contra nuestro país.

Malmierca destacó que esos encuentros pueden servir para identificar nuevos productos y servicios que estimulen el incremento del intercambio comercial entre ambas partes.

El Foro Cuba- Reino Unido, al que asistió Díaz-Canel, abordó el desarrollo de la energía renovable, la Biotecnología, la Industria Farmacéutica, la agricultura y la banca, y presentó una muestra del proyecto británico Biopower y Mariel Solar.

El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió este lunes en La Habana al copresidente de la Iniciativa Cuba del Reino Unido, Lord David Triesman.

El encuentro tuvo lugar en el ámbito del Foro de Negocios Cuba-Reino Unido, al que asistieron unos TREINTA empresarios interesados en impulsar las inversiones en la Mayor de las Antillas, en áreas como el turismo, agricultura, telecomunicaciones y energías renovables.

Durante la ocasión, Cabrisas ratificó la buena marcha de las relaciones con el Reino Unido, que a pesar del recrudecimiento del bloqueo imperial, busca incrementar sus nexos económicos y comerciales con nuestro país.

Añadió que el gobierno británico rechaza la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, y puntualizó que ese engendro jurídico afecta no sólo a Cuba, sino también a terceros países que ven obstaculizados sus negocios en la Isla.

