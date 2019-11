Cuba en el centro de la solidaridad

La Habana, Cuba. – El Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo contiúa hoy con el trabajo en comisiones que abordarán temas comunes en nuestra región latinoamericana y caribeña.

Juventudes: estrategias y continuidad en las luchas; Democracia, soberanía y antimperialismo; Integración e identidades; Los pueblos ante el libre comercio y las transnacionales; y Descolonización y guerra cultural. Comunicación estratégica y lucha social, son temas hoy a debate.

Además en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismohabrá el panel Desafíos para una articulación solidaria de nuestras luchas.

En la Escuela Latinoamericana de Medicina se analizará el tema Solidaridad con nuestro país y demás causas justas, en el que participarán delegados y estudiantes de ese noble centro docente de los más humildes de nuestras tierras latinoamericanas.

