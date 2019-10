Cuba en cita de cancilleres previa a Cumbre de Países No Alineados

Bakú, Azerbaiyán. – La reunión ministerial previa a la XVIII Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) inició hoy en la capital azerbaiyana y entre los ministros de Relaciones Exteriores presentes está el titular de Cuba, Bruno Rodríguez.

Serán los cancilleres quienes dejen lista la agenda y documentos de los mandatarios que representarán a las 120 naciones integrantes del Movimiento, luego del trabajo previo de funcionarios de esos territorios.

Hoy será una jornada de debates y búsqueda de consensos sobre diversas problemáticas que afectan al mundo y a los Países No Alineados, uno de cuyos principios es el derecho a la soberanía y autodeterminación.

También centrarán el debate las diversas modalidades de agresión a las que está sometida Venezuela, país que desde 2016 preside el Mnoal y entregará el mandato a Azerbaiyán.

