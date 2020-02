Cuba en celebraciones por Día de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica

Pretoria, Sudáfrica. – El viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, participó hoyen el acto central por el Día de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica, celebrado en Polkowane, provincia de Limpopo.

Solá estuvo en la celebración de la reconstitución de las fuerzas armadas sudafricanas, que coincide con la muerte de 600 soldados negros en el hundimiento del buque SS Mendi, cuando se dirigían a Francia para participar en la Primera Guerra Mundial.

Durante el acto, que contó con un desfile militar, el general cubano y su comitiva también tuvieron contactos con varias de las delegaciones presentes, entre ellas, las de Rusia, Zimbabwe y Lesoto.

En las palabras, el presidente Ramaphosa agradeció la presencia de la delegación de las FAR, que fuentes de la Isla consideraron una muestra de los lazos de amistad y solidaridad que unen a los dos países.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.