Cuba convoca a encuentro continental de solidaridad

La Habana, Cuba. – El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, y varios movimientos sociales, convocaron en La Habana al Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

El presidente del ICAP, Fernando González, resaltó la importancia del evento en la actual coyuntura del continente, debido a las ofensivas de Estados Unidos contra todo proyecto progresista. La cita se realizará del 1 al 3 de noviembre de este año y contará con la participación de más de mil delegados procedentes de un centenar de naciones.

Como temas principales para debatir, se encuentra la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, y la devolución del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, detalló González.

Por su parte, Ismael Drullet, funcionario de la CTC, destacó el apoyo a Cuba con el reclamo de la izquierda latinoamericana, y su compromiso por la lucha con las causas justas, como es la injusta encarcelación del líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

