Cuba apuesta por mayores exportaciones y servicios del agua

La Habana, Cuba. – Inés María Chapman, viceprimera ministra de Cuba, calificó de vital para el país incrementar las exportaciones de productos y servicios de la Organización Superior de Dirección Empresarial de Gestión integrada de aguas terrestres.

Durante la asamblea anual de esa entidad para evaluar los resultados de su gestión en 2019, Chapman reconoció la existencia de avances y atribuyó suma importancia al suministro a todos los consumidores.

La dirigente sugirió una mayor integración entre las entidades del sector y otros organismos con experiencias en la elaboración de proyectos para clientes nacionales y extranjeros.

Bajo la dirección del presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial, ingeniero Alexander Argilagos Moreira, los debate giraron en torno al uso racional del agua, la conservación y mantenimiento de la infraestructura y el impacto del cambio climático.

