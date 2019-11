Central de Trabajadores de Cuba convoca al premio Primero de Mayo

La Habana, Cuba.- La Central de Trabajadores de Cuba convoca a periodistas y realizadores de órganos de prensa escrita, radial, televisiva, agencias cablegráficas y corresponsales, a la Trigésima Séptima edición del Premio Periodístico Primero de Mayo 2020, que anualmente se otorga con motivo del Día del Proletariado Mundial.

El lauro se entregará a las obras que expresen el papel del movimiento sindical cubano, como representante de los intereses de los trabajadores, y patenticen la labor de la CTC.

También recibirán el Premio Periodístico Primero de Mayo, aquellas publicaciones cuyo contenido resalte la labor de los trabajadores en sus esfuerzos para que la economía sea próspera y sostenible, con el fin de crear valores y prestar servicios eficientes a la población.

Serán estimulados los trabajos de mayor repercusión, que contribuyan considerablemente al desarrollo de la conciencia revolucionaria.

Lauros del certamen

Al Premio Periodístico Primero de Mayo, pueden enviarse trabajos de todos los géneros, publicados desde el primero de marzo del año 2019 hasta el 25 de febrero del 2020, fin de la convocatoria.

El contenido de las propuestas debe estar basado en hechos concretos que constituyan ejemplos a imitar, y cuyas fuentes sean los colectivos laborales de diferentes sectores y trabajadores destacados, así como deben reflejar la actividad sindical indisolublemente vinculada al quehacer de los afiliados.

La CTC premiará a los 12 mejores trabajos periodísticos, que no se otorgarán por género ni medios de prensa, así como la provincia con mejor resultado integral en el certamen.

Igualmente, se entregará un Gran Premio que será escogido entre las 12 mejoras obras seleccionadas por el jurado, en prensa escrita, radial, televisiva, y agencias cablegráficas.

