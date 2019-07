Constituyen nuevo Consejo Electoral Nacional

La Habana, Cuba.- Los diputados ratificaron con su voto -libre, directo y secreto- la candidatura presentada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez para integrar el Consejo Electoral Nacional, órgano permanente con la misión de organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales en el país.

El Primer Secretario del Partido, Raúl Castro Ruz, fue el primero en ejercer el sufragio, para elegir como Presidenta a Alina Balseiro, Vicepresidente Tomás Amarán, y como Secretaria a María Esther Bacallao.

Para funcionar de forma colegiada por un período de 5 años, el Consejo Electoral Nacional está integrado por 21 miembros, quienes tienen un promedio de edad de 53 años, y 13 de ellos con experiencia en procesos anteriores.

Díaz-Canel subrayó que los integrantes de esa institución tendrán la responsabilidad de conducir los procesos electorales con la transparencia y ética que nos distinguen.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.