Constituyen asambleas provinciales del Poder Popular

En actos solemnes, este domingo quedaron constituidas las asambleas del Poder Popular en las 15 provincias, en cumplimiento del cronograma de las elecciones generales que se desarrolla en todo el país.

Las máximas instancias de gobierno, luego de quedar establecidas y jurar fidelidad a sus electores y la Patria, también eligieron a sus respectivos presidentes y vicepresidentes, para un período de mandato de cinco años.

En esos encuentros estuvieron invitados los diputados recién electos por sus respectivos territorios, así como también representantes de las organizaciones políticas, sociales y de masas.

De acuerdo a la Ley Electoral, la ceremonia de constitución de las asambleas provinciales comenzó bajo la dirección del Presidente de la Comisión Electoral en ese nivel, con más de la mitad del total de sus delegados elegidos el pasado 11 de marzo.

Luego de este paso queda la celebración de la Asamblea Constitutiva, para dejar establecida la Asamblea Nacional del Poder Popular, su presidente y vicepresidente y elegir al Consejo de Estado, a su presidente, primer vicepresidente, a los vicepresidentes y al secretario, actos que tendrán lugar en la fecha histórica del 19 de abril, victoria del pueblo de Cuba en las arenas de Playa Girón.

Los 79 delegados electos el 11 de marzo, tomaron posesión de sus cargos en la ceremonia de constitución de la Asamblea Provincial del Poder Popular de villa Clara que contó con la asistencia de los 42 diputados de la provincia a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre ellos el Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista e Cuba y Primer Vicepresidente de los consejos e Estado y de ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez.

Luego de la ceremonia de juramento de servir al pueblo, efectuada en el teatro La Caridad de Santa Clara, los representantes del máximo órgano de gobierno en la central provincia ratificaron a Alberto López Díaz como su presidente y como presidenta a Esperanza Rodríguez Barceló.

Con la presencia de los miembros del Buró Político del Comité Central, Mercedes López Acea, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Esteban Lazo Hernández, presidente de la

Asamblea Nacional del Poder Popular, Bruno Rodríguez Parrilla, canciller y Ulises Guillarte de Nacimiento, secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, se realizó la sesión constitutiva de Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana.

La ceremonia efectuada en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, contó con la asistencia de los 141 delegados elegidos para esa instancia el domingo 11 de marzo, quienes tomaron posesión de sus cargos y prestaron juramento.

Ciego de Ávila le dio la bienvenida a los 76 delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular aprobados recientemente por el pueblo en las elecciones generales de Cuba.

Tras el homenaje a José Martí, en sesión solemne efectuada en el teatro Principal de la ciudad se constituyó la Asamblea que ratificó a Raúl Pérez Carmenate, como presidente, y promovió a Debbie López Sánchez, como vicepresidenta.

La Asamblea del Poder Popular en Ciego de Ávila está conformada por compañeros de probados méritos, quienes tienen el reto de contribuir al avance económico y social con más eficiencia, destacó Félix Duarte Ortega, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la Provincia.

Los 83 delegados a la Asamblea del Poder Popular de Granma tomaron posesión HOY en la sesión constitutiva en el Parque Museo Ñico López de Bayamo, otrora Cuartel Céspedes que asaltó la Generación del centenario liderada por Fidel.

Miembros de la Comisión Electoral provincial comprobaron el certificado de validez de la elección de cada uno de los delegados, quienes firmaron el juramento y recibieron el Sello Acreditativo de esa condición y eligieron por el voto directo y secreto a la presidencia de la Asamblea.

Manuel Sobrino fue reelecto Presidente del máximo órgano de Gobierno granmense, y Vicepresidenta resultó electa Yanetsy Terry, quien era la Secretaria de la Asamblea Provincial.

Ambos directivos agradecieron la confianza depositada en ellos por los delegados a la Asamblea provincial, y recibieron la felicitación de Federico Hernández, máximo dirigente polìtico en Granma.

Ernesto Barreto Castillo fue elegido como Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río, cargo que ocupará durante un lustro junto a Leonor Lina Plasencia como Vicepresidenta.

En el territorio tomaron posesión en el órgano de gobierno provincial los 75 delegados, entre ellos 37 mujeres como símbolos de la fortaleza de la Revolución.

Julio César Estupiñán Rodríguez fue ratificado como presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Holguín, respaldado por el 95 por ciento de los delegados a ese órgano de gobierno, constituido este domingo.

Con el voto válido de los 102 delegados presentes e igual porcentaje de votantes, resultó electa como vicepresidenta de la Asamblea su anterior secretaria, Carmen Gertrudis Bejerano Tamayo.

