Constata Machado Ventura planes agrícolas en Granma

Granma, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, concluyó dos días de recorrido por unidades de la agricultura de Granma en 26.

Acompañado por Federico Hernández, primer secretario del Partido en el territorio y otros dirigentes, Machado Ventura estuvo en centros de Campechuela, Niquero, Media Luna, Pilón, Yara, Manzanillo, Bayamo, Jiguaní y Río Cauto.

Durante su visita el miembro del Buró Político, apreció entre otras inversiones la reparación capital del Centro Integral Porcino ubicado en Cujabo, Yara, y denominado 26 de Julio, el cual propiciará un sostenido aumento de la producción de cerdo desde el próximo año.

Machado Ventura, constató además inversiones y áreas en producción de arroz de las Empresas Integrales de Granos Fernando Echenique y José Manuel Capote Sosa, y del Polo Productivo Cauto La Yaya en Jiguaní.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.