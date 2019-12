Conmemoran hoy llegada a Cuba del Granma

Bayamo, Cuba. – El desembarco por Playa Las Coloradas de los expedicionarios del yate Granma se conmemora este lunes con un acto político cultural en ese sitio histórico, de Niquero, al cumplirse el aniversario 63 de aquella gran proeza.

Los asistentes rendirán tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro, y a los restantes héroes y mártires de esa epopeya que significó el reinicio de nuestras luchas libertarias, iniciadas por Céspedes en su ingenio de Demajagua, y que cristalizó con el triunfo de la Revolución.

Desde el Monumento Portada de la libertad, en Playa Las Coloradas, jóvenes granmenses reafirmarán las ideas y el legado de los cubanos que liderados por el Comandante en Jefe juraron ser Libres o Mártires, y acabar con la oprobiosa tiranía.

La llegada a Cuba de los expedicionarios del Granma marcó el nacimiento del Ejército Rebelde, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

