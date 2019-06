Congreso UNEAC, laboratorio de las ideas

La Habana, Cuba. Con la certeza de su responsabilidad social en tiempos tan complejos como éstos para defender la cultura nacional, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba realiza este fin de semana las jornadas finales de su IX Congreso, dedicadas a la memoria de Fidel.

A la sesión inaugural en el Palacio de las Convenciones asistieron Esteban Lazo, miembro del Buró Político del Partido y presidente del Parlamento; Víctor Gaute, del Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Ideológico y el ministro de Cultura, Alpidio Alonso.

Miguel Barnet, presidente de la UNEAC, destacó que las asambleas en secciones, filiales y comités municipales permitieron revisar a fondo el funcionamiento de las estructuras y propiciar un diálogo más fecundo con las instituciones.

ubrayó que el ciclo completado con asambleas en los comités provinciales hizo que por primera vez estén representados todos los territorios.

