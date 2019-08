Condena Díaz-Canel sanciones estadounidenses contra Venezuela

La Habana, Cuba. – El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó las más recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos frustrado ante el valor y la resistencia de la Revolución Bolivariana acude ahora cobardemente al bloqueo de los activos venezolanos, escribió el presidente cubano en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Este lunes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, arreció su hostilidad contra la nación suramericana al firmar una orden ejecutiva que amplía más el bloqueo económico y las sanciones impuestas a ese país durante su mandato.

La medida congela todos los activos del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en los Estados Unidos y prohíbe las transacciones con ese ejecutivo a menos que haya exenciones específicas otorgadas por el gobierno.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.