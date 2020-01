Presidente de Cuba concluye segunda visita gubernamental a Las Tunas

Las Tunas, Cuba. – Al resumir la segunda visita de trabajo a Las Tunas, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró que los resultados demuestran un nivel de respuestas, a partir del estilo de trabajo en el país.

En la provincia se ha cumplido cerca del sesenta por ciento de las indicaciones de la primera visita gubernamental, incluidas inversiones de la agricultura, como la recuperación del porcino El Beo, con las posibilidades de encadenamiento con la Industria alimentaria.

También el jefe de Estado cubano instó en Las Tunas a eliminar trabas para avanzar y mantener el ahorro, ante las medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos que intenta asfixiarnos.

Por su parte, el Viceprimer ministro, Alejandro Gil, destacó los retos de cumplir las ventas netas, circulación mercantil y las exportaciones, que estuvieron por debajo de lo previsto el año anterior.

En el resumen de la visita gubernamental a Las Tunas, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, se recalcó que la discusión del plan con los trabajadores no es para demandar más, sino ajustarse a los recursos y garantizar los niveles de actividad.

Este año, Las Tunas tiene potenciales rubros exportables en la Angula, Pepino de mar, el camarón y productos apícolas, mientras se precisa en METUNAS rescatar mercados foráneos, y hay un nicho para Frutas Selectas.

Por su parte, el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, exhortó en Las Tunas a alcanzar la cultura de producir maíz, yuca y sorgo, para respaldar la fábrica de pienso en proceso de recuperación.

Asimismo, la viceministra primera, Inés María Chapman, se refirió a la necesidad de interconectar en un punto a comunidades servidas por pipas y tren.

