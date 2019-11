Comunidad internacional alza su voz contra el bloqueo

La Habana, Cuba. – La Asamblea General de la ONU proseguirá hoy en Nueva York el debate sobre el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba, para su votación en plenario.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla volverá al podio para exponer las razones que defiende nuestro pueblo al reclamar el levantamiento de una política anacrónica e injustificada, recrudecida por la administración Trump.

Más de 30 oradores intervinieron este miércoles en respaldo a la posición cubana, como expuso Azerbaiyán en representación del Movimiento de Países No Alineados al recalcar que la hostilidad de Washington violenta los principios de la ONU.

La organización que agrupa a 120 naciones llamó una vez más al fin del bloqueo y reafirmó que mientras Cuba cuenta con el apoyo internacional, Estados Unidos está aislado.

El Embajador de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, manifestó en nombre del Grupo de los 77 más China su preocupación por los efectos prolongados de las restricciones que causa el bloqueo.

Cuba es parte integral de nuestra civilización, y no amenaza a nadie, aseveró la representante de la Comunidad del Caribe en la primera jornada de la presentación del informe de nuestro país en la ONU para condenar los daños del cerco de Estados Unidos.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático reiteró también su reclamo del levantamiento de las medidas coercitivas contra Cuba, y planteó que los diferendos deben solucionarse sobre la base de la igualdad, la soberanía y la no injerencia.

El Grupo Africano y la Organización de Cooperación Islámica manifestaron además que el bloqueo obstaculiza la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda de 2030.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, denunció en Naciones Unidas que la presión cínica de Estados Unidos contra Cuba ha juzgado y perjudicado los sevicios médicos que brinda la Isla en varios países en desarrollo.

El representante ruso calificó a la genocida política como una horca económica contra La Habana que pretende acabar con el gobierno y castigarlo por su apoyo a Venezuela.

El embajador chino ante la Organización de Naciones Unidas, al argumentar por qué votará a favor de poner fin a la política de bloqueo, también se refirió a que el cerco de Estados Unidos ocasiona pérdidas financieras enormes al pueblo cubano.

China ratifica que está en contra de la imposición de medidas unilaterales, afirmó el diplomático asiático y destacó que su país y Cuba mantienen relaciones comerciales de manera amistosa y mutuamente beneficiosas a pesar de las presiones.

En la primera de dos jornadas para el debate del informe de Cuba sobre el bloqueo, el representante de Nicaragua, Jaime Hermida, denunció los estragos provocados a nuestro país por ese cerco inmoral e injusto impuesto por Estados Unidos, que lejos de atender el llamado de la Asamblea de Naciones Unidas, se empeña en ampliarlo y recrudecerlo.

Recordó que el objetivo declarado de esa hostil política es el de propiciar un cambio de gobierno en la Isla, advirtió que ningún Estado tiene derecho a aplicar medidas coercitivas con ese fin, y trasmitió un mensaje de hermandad al pueblo cubano.

México también rechazó de manera categórica la aplicación de leyes unilaterales como el bloqueo, y significó los tradicionales e históricos lazos de amistad con Cuba, que HOY se fortalecen y renuevan.

La República Popular Democrática de Corea calificó esa política como desafío al derecho internacional y crimen de lesa humanidad.

Siria sumó su voz de rechazo al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba, que es ejemplo mundial de solidaridad y está afectada por nuevas arremetidas como las que obstaculizan el suministro de combustible.

Al intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas, también el representante de Vietnam condenó el cerco de Washington, que -subrayó- representa una violación del derecho internacional y un grave obstáculo para la implementación de la agenda hasta 2030.

Sudáfrica remarcó, por su parte, que el bloqueo ya no puede justificarse más, y recordó a los presentes los lazos históricos de amistad entre esa nación y la Isla.

Otros países como Angola, Gabón, Jamaica, Filipinas y Sudán unieron sus voces a la comunidad internacional para denunciar al mundo los daños de la política genocida de Estados Unidos, y ratificar su respaldo a Cuba.

