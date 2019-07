Comisión Agroalimentaria centra atención en la economía (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al intervenir en la Comisión Agroalimentaria destacó el empeño de la industria de ese sector en aras de incrementar las ofertas al pueblo.

Precisó que es imprescindible incrementar la eficiencia en el sistema empresarial cubano y buscar el encadenamiento productivo para hacer realidad el empeño de sustituir importaciones.

Salvador Valdés Mesa se refirió a inversiones para incrementar la producción de pienso en la industria nacional para elevar la producción de carne de cerdo.

Los diputados reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana, se pronunciaron por resarcir los atrasos en las inversiones en tan importante esfera que redundará en mayores aportes alimentarios para el pueblo.

Al interveir en al Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Iris Quiñores ministra de la Industria Alimentaria informó de la prioridad que tiene el organismo en disminuir la carga contaminante que generan varias de las fábricas.

La titular del sector precisó que sin renunciar al plan de inversiones se avanza en la aprobación y conformación de empresas con financiamienrto extranjero para potenciar el sector.

El Ministro de la Agricultura Gustavo Rodríguez, informó a los diputados que se ha ido demostrando el encadenamiento agropecuario e industrial, para cerrar el ciclo productivo y elevar la eficiencia.

Destacó el titular, el papel de las mini-industrias en sus vínculos con la gran industria y puso como ejemplo a la Industria de Ceballo en Ciego de Ávila que en etapa pico de cosecha aporta frutas y vegetales a las pequeñas fábricas en las cooperativas.

Los resultados del control realizado al tema del combustible fueron objetos de análisis en una de las comisiones permanentes del Parlamento, al que asistieron el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés y la Vicepresidenta cubana Inés María Chapman.

El diputado Santiago Lajes, Presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, dijo que al visitar 53 centros altos consumidores de energía se comprobó el incumplimiento de las disposiciones para enfrentar el robo de combustible en territorios como Holguín, La Habana y Villa Clara.

Subrayó como otro problema detectado que el consumo de diésel en algunas entidades no siempre se corresponde con los niveles de actividad obtenidos.

Los parlamentarios conocieron que aunque se aprecian avancen en el control, persisten condiciones que propician el robo de combustibles, fundamentalmente el descontrol de las tarjetas.

El Jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, Marino Murillo, actualizó hoy sobre el programa de atención a la Dinámica Demográfica a los diputados de las Comisiones de Salud y Deporte y Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, del Parlamento.

En presencia del vicepresidente Roberto Morales, Murrillo enfatizó que Cuba no se va a envejecer, ya está envejecida, y destacó que el Consejo de Ministros aprobó en 2014 una política para enfrentar los elevados niveles de envejecimiento poblacional.

Entre sus objetivos, mencionó Murillo, está estimular la fecundidad con el fin de acercarse al reemplazo poblacional es una perspectiva mediata.

Agregó que también se debe atender las necesidades de la creciente población de 60 años y más, y fomentar la participación de los adultos mayores en tareas económicas, políticas y sociales.

Un tema tan sensible como el transporte se analizó en la Comisión de Atención a los Servicios del parlamento cubano, en comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Con la presencia del vicepresidente Ricardo Cabrisas, y el ministro del sector, Eduardo Rodríguez, los diputados conocieron los resultados de la fiscalización al transporte público, que corroboró las insatisfacciones en la insuficiente oferta y la calidad del servicio.

Incumplimientos de itinerarios, paradas indebidas, maltratos a pasajeros, condiciones inadecuadas en terminales, comercialización ilícita de boletines y apropiación del efectivo y no correspondencia del precio con la calidad, constituyeron deficiencias.

Se informó a los parlamentarios que entre las principales causas de las dificultades en la transportación de pasajeros figuran la baja disponibilidad de medios, problemas de disciplina y organización, y déficit de combustible.

El estudio de la implementación del Programa de Estado y de Gobierno para enfrentar el cambio climático -conocido como Tarea Vida- arroja resultados positivos en sentido general, se conoció hoy en uno de los grupos de trabajo del Parlamento.

La comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente debate el informe presentado por el diputado Yuri Valdés Balbín, en el cual se precisan detalles de la evaluación de las acciones en las estructuras gubernamentales, desde las provincias y municipios hasta los Consejos Populares.

En él se subraya que las principales reservas en el trabajo se encontraron elementos asociados a la fiscalización por las comisiones permanentes de trabajo a nivel de municipio y provincia.

El informe considera que se advierten debilidades en la cultura y percepción -por parte de la población- de los peligros potenciales del cambio climático en zonas vulnerables.

