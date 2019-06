Comienza hoy en Cuba Foro de Gobernanza de Internet

La Habana, Cuba. – Convencidos de que Internet debe tener una gobernanza neutral, democrática y participativa, basada en la Carta de la ONU, el derecho internacional y el multilateralismo, desde hoy y hasta el jueves sesionará en el Palacio de Convenciones de La Habana, el 1er.Foro de Gobernanza de Internet Nacional.

En la cita debatirán de Investigación, Desarrollo e Innovación, Internet para el desarrollo local, economía digital, desafíos éticos, jurídicos y culturales e inclusión digital, entre otras temáticas.

La convocatoria enfatiza que el contexto internacional actual de negociación por la gobernanza de Internet es complejo, por ello resulta imprescindible promover el proceso nacional de intercambio y discusión entre las partes interesadas.

Entre los objetivos del Foro está alcanzar una visión propia de lo que representa la gobernanza de Internet para Cuba.

