Comienza Feria Expositiva de La Habana en Expocuba (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y el presidente del Gobierno en la provincia, Reinaldo García se inauguró hoy la 5ta. edición de la Feria de la capital en Expocuba dedicada al medio milenio de la ciudad.

El vicepresidente del Consejo de la Administración, Osmin Abel Camejo, afirmó que el evento denominado Mi Habana 500 pretende mostrar el desarrollo económico y social de la capital, unido a la alegría y cubanía que la caracteriza.

Durante la inauguración de la cita que se extenderá hasta el próximo domingo, se le entregó a Expocuba la Placa 500 Aniversario de la Fundación de La Habana.

