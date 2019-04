Canciller cubano se reunió con presidente de Costa Rica

San José, C. Rica. – El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el canciller Manuel Ventura, recibieron, este lunes, al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en la segunda jornada de su visita oficial de tres días a ese país centroamericano.

Durante el cordial encuentro con Alvarado, ambos constataron la marcha favorable de las relaciones bilaterales, y destacaron las potencialidades existentes para desarrollar y diversificar los intercambios económicos, comerciales y de colaboración.

Tras la reunión, Alvarado saludó al resto de la delegación cubana, integrada además por el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez, y el director de México, Centroamérica y el Caribe del Minrex, Jorge Mayo.

Por su parte, el canciller cubano escribió en Twitter que en cordial intercambio, ratificó junto al presidente Alvarado, la voluntad común de fortalecer y diversificar los vínculos entre ambos países.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.