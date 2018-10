Chequea Díaz-Canel recuperación en Batabanó

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorrió el municipio de Batabanó, en la occidental provincia de Mayabeque, una de las afectadas por el huracán Michael.

Acompañado por el primer vicepresidente de la Isla, Salvador Valdés Mesa, y autoridades locales, el jefe de Estado encabezó una reunión para el seguimiento a las medidas de recuperación del fenómeno natural, que con fuertes lluvias azotó el lunes y el martes zonas del occidente cubano.

Díaz-Canel dialogó con habitantes de Batabanó, entre ellos pescadores que trabajan en el costero municipio, se interesó por las condiciones de vida de la población y visitó la terminal portuaria dedicada a la transportación de pasajeros y mercancías.

Anteriormente recorrió áreas de Pinar del Río, la provincia más golpeada por los vientos y las lluvias de Michael, donde trabajadores eléctricos espirituanos laboran en la recuperación de los circuitos.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.