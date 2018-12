Celebran Día del Trabajador de la Cultura en La Habana

El compromiso de cuidar y promover el patrimonio cultural de nuestro país quedó ratificado hoy en el Acto Provincial de La Habana por el Día del Trabajador del sector realizado en la Casa de Joseito Fernández, del capitalino municipio de Centro Habana.

La directora de Cultura de la capital, Lizette Martinez, afirmó que celebran la fecha cargada de historia, pues un día como hoy nació Raúl Gómez García, el poeta del Centenrio cuyo legado debe ser preservado desde la salvaguarda de la Cultura.

Refirió que la tarea principal es mantener las conquistas del trabajo cultural comunitario, estimular la creación artística literaria, así como la crítica oportuna.

En el Acto Provincial por el Día del Trabajador de la Cultura, la dirigente reconoció la labor de esos hombres y mujeres que a diario contribuyen a construir una sociedad mejor, guiados por su vocación de servir.

