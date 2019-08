Celebran cumpleaños del líder Fidel Castro Ruz en Venezuela

Caracas, Venezuela. – Con una jornada de actividades políticas, culturales y recreativas, los colaboradores de Cuba en territorio venezolano festejan el aniversario 93 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

La celebración inició con una Copa de Béisbol para continuar con actos, matutinos, encuentros de reconocimiento a cooperantes destacados, labores de higienización y presentaciones artísticas.

La realización de conversatorios distinguirá la jornada para reseñar la primera visita del líder histórico a Caracas luego del 1ro. de enero de 1959 y durante el Convenio de Colaboración Cuba-Venezuela.

Las festividades por el cumpleaños de Fidel a cargo de los internacionalistas cubanos en la nación bolivariana concluirán con acciones recreativas en la noche del 12 de agosto.

REPORTÓ DESDE VENEZUELA: Elvis Gil Domínguez

